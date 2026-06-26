Скандальный тату‑салон отказался обслуживать военных и ветеранов

Тату‑салон Revival Tattoo Collective во Флориде оказался в центре громкого скандала после публикации в соцсетях, где владельцы заявили, что не будут обслуживать действующих военнослужащих и ветеранов. Об этом сообщает Fox News.
В посте, размещённом от имени салона, военных назвали «военными преступниками», а сотрудников полиции обвинили в насилии против граждан. Авторы записи подчеркнули, что представители армии и правоохранительных органов не будут допущены к обслуживанию.
Публикация быстро разошлась по соцсетям и вызвала бурную реакцию. Большинство комментариев оказалось критическим: пользователей возмутило, что владельцы салона обобщили действия отдельных людей и распространили обвинения на всех военнослужащих. Комментаторы напомнили, что свобода слова не освобождает от последствий публичных заявлений.
Несмотря на шквал критики, руководство Revival Tattoo Collective отказалось менять позицию. Представитель салона заявил, что полностью поддерживает опубликованное заявление.
Fox News отмечает, что после инцидента местные общественные организации начали обсуждать возможность обращения в надзорные органы, поскольку отказ в обслуживании по профессиональному признаку может рассматриваться как дискриминационная практика.
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