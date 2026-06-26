Ветераны боевых действий смогут получать соцуслуги в упрощенном порядке

Согласно источнику, после принятия инициативы ветераны смогут получать соцуслуги в натуральной форме в любое удобное время. Они смогут перейти с денежных выплат на получение услуг, не дожидаясь окончания календарного года. Ветеранам боевых действий будут предоставляться путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства и льготы при использовании транспорта.