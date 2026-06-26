Ветераны боевых действий смогут получать соцуслуги в упрощенном порядке

Минтруд России предложил упрощенный порядок получения социальных услуг для ветеранов боевых действий с полученной инвалидностью. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
«Минтруд представил проект упрощенного порядка получения набора социальных услуг ветеранами боевых действий, которым установлена инвалидность», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, после принятия инициативы ветераны смогут получать соцуслуги в натуральной форме в любое удобное время. Они смогут перейти с денежных выплат на получение услуг, не дожидаясь окончания календарного года. Ветеранам боевых действий будут предоставляться путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства и льготы при использовании транспорта.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о снижении вдвое стоимости коммунальных платежей для ветеранов боевых действий. Они смогут получать льготы на плату за тепло, электроэнергию, газ и воду.