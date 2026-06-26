В России начнут действовать спецправила отчуждения имущества ФРТ части регионов

Арендаторы получат право выкупать находящееся у них в аренде имущество преимущественно без проведения торгов, при этом в случае отказа арендатора от выкупа либо в случае, если договор аренды имущества прекращен, его выставят на торги, отмечается в документе. Сделки по отчуждению имущества потребуют предварительного одобрения специального коллегиального органа, создаваемого правительством, и наблюдательного совета ФРТ.