В России начнут действовать спецправила отчуждения имущества ФРТ части регионов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о специальных правилах отчуждения имущества Фонда развития территорий (ФРТ), расположенного в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Арендаторы получат право выкупать находящееся у них в аренде имущество преимущественно без проведения торгов, при этом в случае отказа арендатора от выкупа либо в случае, если договор аренды имущества прекращен, его выставят на торги, отмечается в документе. Сделки по отчуждению имущества потребуют предварительного одобрения специального коллегиального органа, создаваемого правительством, и наблюдательного совета ФРТ.
Цена продажи при отчуждении без торгов будет основываться на отчете об оценке рыночной стоимости, подготовленным «Роскадастром» по заказу фонда, при этом его расходы подлежат возмещению арендатором. При этом арендная плата, выплаченная арендатором за пользование имуществом ФРТ, не учитывается при определении цены продажи такого имущества.
Также закон определяет специальные подходы к оценке имущества, которое было повреждено или находилось под риском повреждения в результате боевых действий, диверсий, терактов или агрессии против России.
Поступления от реализации имущества будут вестись обособленно. Часть средств после вычета расходов ФРТ может безвозмездно передаваться в бюджет соответствующего региона, на территории которого находится объект. Закон вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.