Исследование: летнее солнце может не помочь вам устранить дефицит витамина D

Полученные результаты оказались неожиданными для научного сообщества: дефицит витамина D был широко распространен в обеих группах и не демонстрировал значимого улучшения с приходом лета. Более чем у половины пожилых участников была зафиксирована нехватка этого важного микронутриента, а среди представителей этнических меньшинств этот показатель оказался еще выше. Даже в самый солнечный период года уровень витамина не достигал нормы, что указывает на недостаточность естественного синтеза для данных категорий населения.