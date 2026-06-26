Исследование: летнее солнце может не помочь вам устранить дефицит витамина D

Распространенное убеждение, что летнее солнце способно полностью восполнить нехватку витамина D в организме, подверглось серьезному сомнению. Исследователи из Центра питания и физических нагрузок Ньюкаслского университета опубликовали в журнале European Journal of Clinical Nutrition работу, которая опровергает эту установку, особенно в отношении уязвимых групп населения. Вопреки ожиданиям, ученые обнаружили, что у пожилых людей уровень витамина D остается критически низким круглый год, включая летние месяцы с их обилием ультрафиолета, что ставит под вопрос традиционные рекомендации медиков полагаться на солнечные ванны вместо приема добавок.
В ходе исследования был проведен анализ образцов крови у 300 жителей севера Британии. В выборку вошли британцы старше 65 лет, а также взрослые из числа этнических меньшинств разных возрастов. Каждый доброволец сдавал обычный анализ крови из пальца, который затем обрабатывался в специализированной лаборатории, что обеспечило высокую точность измерений. Ученые стремились оценить реальный уровень витамина в зависимости от сезона, чтобы проверить эффективность естественной инсоляции для поддержания здоровья.
Полученные результаты оказались неожиданными для научного сообщества: дефицит витамина D был широко распространен в обеих группах и не демонстрировал значимого улучшения с приходом лета. Более чем у половины пожилых участников была зафиксирована нехватка этого важного микронутриента, а среди представителей этнических меньшинств этот показатель оказался еще выше. Даже в самый солнечный период года уровень витамина не достигал нормы, что указывает на недостаточность естественного синтеза для данных категорий населения.
На основе этих данных ученые делают однозначный вывод: для людей из групп риска стратегия полагаться исключительно на летнее солнце является неэффективной и потенциально опасной. Исследователи призывают не ограничивать прием синтетического витамина D в теплое время года, так как естественная выработка под воздействием ультрафиолета не способна покрыть существующий дефицит у пожилых и людей с темной кожей. Это открытие требует пересмотра текущих клинических рекомендаций и более строгого подхода к мониторингу уровня витамина D круглогодично.
Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.