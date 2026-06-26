Ребёнка-амфибию готовят к операции: мальчик родился с уникальной патологией

В ходе медицинского обследования выяснилось, что данное образование является не простой кистой, а хрящевым элементом жаберного скелета. В норме эти ткани должны были бесследно исчезнуть еще в эмбриональном периоде, но в данном случае этого не произошло. Врачи уточнили, что если не присматриваться к этому рудименту, он не сильно бросается в глаза на теле ребенка.