Ребёнка-амфибию готовят к операции: мальчик родился с уникальной патологией

В Новосибирске готовят к операции семилетнего мальчика, у которого на шее обнаружен редкий врожденный рудимент, напоминающий жабры. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам матери мальчика, ребенок родился с небольшим образованием на коже, которое внешне напоминало прыщик. Долгое время эта особенность не доставляла малышу серьезного беспокойства, лишь изредка из него появлялись выделения. Однако женщина все же решила показать сына специалистам, чтобы убедиться в безопасности этой «болячки».
В ходе медицинского обследования выяснилось, что данное образование является не простой кистой, а хрящевым элементом жаберного скелета. В норме эти ткани должны были бесследно исчезнуть еще в эмбриональном периоде, но в данном случае этого не произошло. Врачи уточнили, что если не присматриваться к этому рудименту, он не сильно бросается в глаза на теле ребенка.
Несмотря на безобидный внешний вид, медики настаивают на необходимости удаления этого атавизма. Специалисты предупредили, что со временем остаток жаберных пластинок может начать воспаляться и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Сейчас семилетнего мальчика готовят к плановой операции в одном из медицинских центров Новосибирска.
Журналисты в шутку заметили, что обладатель такого редкого признака мог бы стать настоящим Ихтиандром — знаменитым литературным «человеком-амфибией». Однако родители предпочли не рисковать здоровьем сына и согласились на хирургическое вмешательство. В ближайшее время врачи проведут операцию, чтобы избавить мальчика от этой врожденной особенности.
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