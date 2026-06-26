В Концертном зале им. Чайковского выступили Аида Гарифуллина и Петр Дранга

Гарифуллина, в свою очередь, отметила, что концерты и реакция публики делают ее счастливой. «Для меня эти концерты — семейные. Потому что публика — это мои друзья, мои поклонники, люди, с которыми мы говорим на одном языке — языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно. Для меня каждый концерт — это праздник», — поделилась певица.