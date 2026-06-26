В Концертном зале им. Чайковского выступили Аида Гарифуллина и Петр Дранга

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, оперная певица Аида Гарифуллина выступила в Концертном зале имени П. И. Чайковского, за дирижерским пультом был заслуженный артист РФ, композитор Петр Дранга, передает корреспондент ТАСС.
Вечер стал кульминацией музыкального сезона. Гарифуллина выступила в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В программу вошли произведения классического репертуара.
Перед началом вечера Дранга высоко оценил певицу, назвав ее «одним из лучших голосов в мире». «Сегодня Аида Гарифуллина — наша потрясающая оперная дива — для меня один из лучших голосов нашего мира. Она будет ткать потрясающие музыкальные номера», — сказал дирижер.
Гарифуллина, в свою очередь, отметила, что концерты и реакция публики делают ее счастливой. «Для меня эти концерты — семейные. Потому что публика — это мои друзья, мои поклонники, люди, с которыми мы говорим на одном языке — языке музыки и высокого искусства. Это прекрасно. Для меня каждый концерт — это праздник», — поделилась певица.
В концерте также приняли участие артисты Молодежной оперной программы Большого театра, победители международных вокальных конкурсов Кирилл Сикора и Богдан Гуенок. Выступление сопровождалось продолжительными аплодисментами, зрители неоднократно встречали артистов криками «браво».
О другой части программы.
В завершение вечера публику ждал сюрприз: Гарифуллина пригласила на сцену юную певицу, участницу прошлого сезона проекта «Голос. Дети» Милану Ананко, с которой они вместе исполнили застольную песню из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.
В текущем сезоне Аида Гарифуллина исполнила партию Джильды в опере «Риголетто» на сцене Ковент-Гардена. Также она готовится к исполнению партии Виолетты Валери в постановке «Травиаты» в Парижской национальной опере.