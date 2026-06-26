Стейнберг: англичанин Джеймс пропустит следующий матч ЧМ из-за травмы

Джеймсу 26 лет, на текущем чемпионате мира он полностью отыграл два матча группового этапа против команд Хорватии (4:2) и Ганы (0:0). В заключительном туре сборная Англии сыграет с командой Панамы в ночь на 28 июня по московскому времени. После двух туров англичане возглавляют группу L с 4 очками.