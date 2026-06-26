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Стейнберг: англичанин Джеймс пропустит следующий матч ЧМ из-за травмы

Если сборная Англии выйдет в плей-офф, защитник не сыграет и в матче 1/16 финала.

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Защитник Рис Джеймс пропустит заключительный матч сборной Англии на групповом этапе чемпионата мира по футболу из-за травмы. Об этом сообщает журналист Джейкоб Стейнберг на своей странице в X.

По информации источника, у игрока диагностирована травма задней поверхности бедра. В случае, если сборная Англии выйдет в плей-офф, защитник пропустит и матч 1/16 финала.

Джеймсу 26 лет, на текущем чемпионате мира он полностью отыграл два матча группового этапа против команд Хорватии (4:2) и Ганы (0:0). В заключительном туре сборная Англии сыграет с командой Панамы в ночь на 28 июня по московскому времени. После двух туров англичане возглавляют группу L с 4 очками.