Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сегодня хороший день»: Рубио объявил о сделке между Израилем и Ливаном

В Вашингтоне заключили трехстороннюю мирную сделку между Израилем и Ливаном.

Источник: Комсомольская правда

В США 26 июня прибыли дипломаты из Израиля и Ливана. Им удалось заключить рамочное соглашение об урегулировании конфликта. Трехсторонняя сделка с участием США подписана в Вашингтоне. Так объявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что соглашение установит рамки мира и безопасности. Как отметил госсек США, Израиль и Ливан этого заслуживают. При этом сторонам предстоит еще много работы.

«Сегодня хороший день. Мы счастливы объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно, правительством Израиля при посредничестве США», — оповестил Марко Рубио.

Иран ранее пригрозил США ответными мерами в связи с действиями Израиля. Тегеран призвал сдержать Тель-Авив. В Иране подчеркнули, что рассматривают передвижения военных самолетов в небе соседних стран как опасный акт и прямую угрозу.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше