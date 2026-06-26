«Сегодня хороший день»: Рубио объявил о сделке между Израилем и Ливаном

В США 26 июня прибыли дипломаты из Израиля и Ливана. Им удалось заключить рамочное соглашение об урегулировании конфликта. Трехсторонняя сделка с участием США подписана в Вашингтоне. Так объявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио.
Он подчеркнул, что соглашение установит рамки мира и безопасности. Как отметил госсек США, Израиль и Ливан этого заслуживают. При этом сторонам предстоит еще много работы.
«Сегодня хороший день. Мы счастливы объявить о рамочном соглашении между суверенным правительством Ливана и, конечно, правительством Израиля при посредничестве США», — оповестил Марко Рубио.
Иран ранее пригрозил США ответными мерами в связи с действиями Израиля. Тегеран призвал сдержать Тель-Авив. В Иране подчеркнули, что рассматривают передвижения военных самолетов в небе соседних стран как опасный акт и прямую угрозу.