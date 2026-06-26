Выезд детей из «Артека» завершен, их отправили в Краснодарский край

В Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в детских лагерях, оздоровительных организациях и других учреждениях отдыха, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мера введена с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года. Она затронет все объекты размещения, где планировалось проведение туристических, образовательных и прочих мероприятий с участием детей. Что известно о приостановке детского отдыха в Крыму и могут ли родители вернуть средства за несостоявшуюся поездку — в материале «Вечерней Москвы».