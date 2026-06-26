Выезд детей из «Артека» завершен, их отправили в Краснодарский край

Завершен организованный выезд детей из Международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Детей направили домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края. В Крыму на данный момент в трех загородных лагерях остаются дети из разных регионов — их выезд продолжается как самостоятельно с родителями, так и организованными группами. В Севастополе летний отдых идет в штатном режиме.
Для родителей работает горячая линия «Артека», а также отдельная линия по вопросам загородных лагерей. Ситуацию контролирует министр просвещения Сергей Кравцов, который возглавляет оперативный штаб, говорится в сообщении.
В Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в детских лагерях, оздоровительных организациях и других учреждениях отдыха, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мера введена с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года. Она затронет все объекты размещения, где планировалось проведение туристических, образовательных и прочих мероприятий с участием детей. Что известно о приостановке детского отдыха в Крыму и могут ли родители вернуть средства за несостоявшуюся поездку — в материале «Вечерней Москвы».