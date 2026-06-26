Пастор убил жену ради романа с 16‑летней прихожанкой

В США арестован бывший пастор, которого спустя почти 20 лет заподозрили в причастности к гибели собственной жены. Об этом сообщает Daily Mail. Женщина погибла в 2006 году после падения со скалы в национальном парке Сион, и происшествие тогда признали несчастным случаем.
По данным издания, 49‑летнему Дэвиду Вандеру Миру предъявлены обвинения в расправе над супругой и страховом мошенничестве. После трагедии мужчина получил страховую выплату, эквивалентную примерно 50 млн рублей.
Следствие установило, что в период гибели жены у пастора была тайная связь с 16‑летней участницей молодёжной церковной группы. Он снимал для встреч отдельную квартиру. За день до падения девушка прекратила отношения, и, как утверждают следователи, Вандер Мир заявил ей, что они смогут быть вместе только в случае исчезновения его жены.
Родители погибшей с самого начала сомневались в версии несчастного случая. Отец говорил, что дочь не могла упасть сама, а мать утверждала, что женщина собиралась подать на развод из‑за измен мужа.
Сейчас обвиняемый находится в тюрьме и ожидает суда. Расследование продолжается.
Daily Mail отмечает, что дело удалось возобновить благодаря новым показаниям и пересмотру материалов, которые ранее не рассматривались как доказательства, что позволило следователям выстроить иную версию произошедшего.
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