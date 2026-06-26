Пастор убил жену ради романа с 16‑летней прихожанкой

Следствие установило, что в период гибели жены у пастора была тайная связь с 16‑летней участницей молодёжной церковной группы. Он снимал для встреч отдельную квартиру. За день до падения девушка прекратила отношения, и, как утверждают следователи, Вандер Мир заявил ей, что они смогут быть вместе только в случае исчезновения его жены.