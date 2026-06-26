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В РФС раскрыли позицию ФИФА по допуску российских сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) считает необходимым как можно скорее восстановить допуск российских команд к международным соревнованиям. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, РФС продолжает переговоры с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), считая этот путь наиболее эффективным для возвращения российских команд.

Митрофанов напомнил слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее заявлял, что на примере России убедился в неэффективности спортивных санкций, поскольку они вызывают лишь дополнительное раздражение и ненависть.

Генсек РФС также отметил, что, по имеющейся у союза информации, руководство УЕФА заинтересовано в возвращении России на международные соревнования, однако испытывает серьёзное политическое давление со стороны ряда европейских стран.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США. В этом турнире также могут принять участие абсолютно все 211 стран-членов организации.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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