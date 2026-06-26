В РФС раскрыли позицию ФИФА по допуску российских сборных

Митрофанов напомнил слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее заявлял, что на примере России убедился в неэффективности спортивных санкций, поскольку они вызывают лишь дополнительное раздражение и ненависть.
Генсек РФС также отметил, что, по имеющейся у союза информации, руководство УЕФА заинтересовано в возвращении России на международные соревнования, однако испытывает серьёзное политическое давление со стороны ряда европейских стран.
Ранее сообщалось, что ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США. В этом турнире также могут принять участие абсолютно все 211 стран-членов организации.
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