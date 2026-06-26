Рэпер Птаха оценил обещание Минюста «предметно заняться» рэпом

«Рэп — это музыка, которая откликается у молодежи Молодежь хочет слышать о своей жизни. А если мы читаем [рэп], и они слышат о своей жизни, значит, надо задаться вопросом, как работает на самом деле правительство и наши органы, если им это нравится и им это откликается. Займитесь вопросами другими», — заявил он.