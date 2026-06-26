Рэпер Птаха оценил обещание Минюста «предметно заняться» рэпом

В Минюсте пообещали «предметно заняться» рэпом.
Чрезмерное регулирование рэп-индустрии, вплоть до полного запрета, и попытка сделать из рэпа него «рафинированную» музыку не решит никаких проблем. Такое мнение выразил российский рэп-исполнитель Давид Нуриев (Птаха) в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК. Он отметил, что среди чиновников действительно есть сторонники ужесточения регулирования музыкальной сферы, но их меньшинство.
«Рэп — это музыка, которая откликается у молодежи Молодежь хочет слышать о своей жизни. А если мы читаем [рэп], и они слышат о своей жизни, значит, надо задаться вопросом, как работает на самом деле правительство и наши органы, если им это нравится и им это откликается. Займитесь вопросами другими», — заявил он.
Ранее замглавы Минюста России Олег Свириденко на XIV Петербургском международном юридическом форуме заявил, что ведомство столкнулось «с немалым количеством отечественных исполнителей» в течение последних двух месяцев и наибольшее количество проблем наблюдается в рэп-индустрии. Он также указал, что Минюст «в силу имеющейся компетенции» будет предметно заниматься этой темой «совместно с иными структурами и ведомствами».
Артист также указал на то, что технологии, в частности, искусственный интеллект, пока не готовы точно определять неправомерный контент в текстах песен. Кроме того, необходимых для этого мощностей нет и у российских музыкальных платформ.
Музыкальный критик Андрей Бестужев в свою очередь напомнил, что молодое поколение воспитано «в другом духе», поэтому многим близок рэп. «Для многих это как гимн, как флаг, как стяг, возможно, понимаете, как какие-то вещи, которые окрыляют и ведут в какие-то горизонты», — сказал он.
Критик согласился с рэпером Птахой в том, что не стоит «перегибать палку», поскольку было время, «когда танцевать вальс тоже считалось моветоном». Однако Бестужев отметил, что законотворцам стоит обратить пристальное внимание на индустрию рэпа.
«У нас нет такого понятия, как “цензура”, но у нас все-таки “культура” слово никто не отменял», — напомнил Бестужев. Он указал на то, что в сегменте рэпа стоит «навести порядок», однако слушать рэп «никто не запрещает, никто не отнимает этого права».
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