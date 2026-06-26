Выезд детей из «Артека» завершен

Мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек» завершены, сообщает Минпросвещения РФ.
«По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра “Артек” в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым», — говорится в публикации.
Детей направили домой и в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
Как уточняется, по состоянию на 26 июня в Крыму находятся дети из разных регионов страны в трех организациях отдыха и оздоровления загородного типа. Их выезд продолжается.
«В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме: функционируют пришкольные и загородные лагеря», — уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что в Крыму с 22 июня до 1 сентября приостановили блонирование мест, прием и размещение детей и детских групп в организациях отдыха и оздоровления.