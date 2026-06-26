Трамп мог бы стать величайшим коммунистом

«Я скажу честно. Я был бы величайшим в истории коммунистом. Я бы отменил арендную плату за жилье. Вы бы жили в бесплатном жилье. Если кто-то хочет дом, не волнуйтесь, просто выбирайте дом, который вам нравится. Все бы получали бесплатную еду», — прокомментировал Дональд Трамп.