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Трамп мог бы стать величайшим коммунистом

Трамп предположил, что был бы величайшим в истории коммунистом.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп описал, как выглядели бы Штаты при радикально ином экономическом строе. Он считает, что стал бы величайшим коммунистом. Президент США порассуждал об этом в ходе выступления на политической конференции коалиции «Вера и свобода».

Дональд Трамп оговорился, что соответствующий строй привел бы к краху. Он отметил, что страна быстро, за два-три года, стала бы бедной с такими условиями.

«Я скажу честно. Я был бы величайшим в истории коммунистом. Я бы отменил арендную плату за жилье. Вы бы жили в бесплатном жилье. Если кто-то хочет дом, не волнуйтесь, просто выбирайте дом, который вам нравится. Все бы получали бесплатную еду», — прокомментировал Дональд Трамп.

Американский лидер решил посетить отель, где ранее произошло покушение на его жизнь. Именно здесь проходит конференция коалиции «Вера и свобода». Этот визит в отель стал первым после инцидента в апреле, где Дональд Трамп чуть не погиб.

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