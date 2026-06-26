Трамп мог бы стать величайшим коммунистом

Американский лидер Дональд Трамп описал, как выглядели бы Штаты при радикально ином экономическом строе. Он считает, что стал бы величайшим коммунистом. Президент США порассуждал об этом в ходе выступления на политической конференции коалиции «Вера и свобода».
Дональд Трамп оговорился, что соответствующий строй привел бы к краху. Он отметил, что страна быстро, за два-три года, стала бы бедной с такими условиями.
«Я скажу честно. Я был бы величайшим в истории коммунистом. Я бы отменил арендную плату за жилье. Вы бы жили в бесплатном жилье. Если кто-то хочет дом, не волнуйтесь, просто выбирайте дом, который вам нравится. Все бы получали бесплатную еду», — прокомментировал Дональд Трамп.
Американский лидер решил посетить отель, где ранее произошло покушение на его жизнь. Именно здесь проходит конференция коалиции «Вера и свобода». Этот визит в отель стал первым после инцидента в апреле, где Дональд Трамп чуть не погиб.