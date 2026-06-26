Всех детей организованно вывезли из лагеря «Артек» в Крыму

В ведомстве уточнили, что решение было принято в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым. По состоянию на 26 июня все дети направлены домой либо переведены в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.
В Минпросвещения отметили, что ситуация с проведением летней оздоровительной кампании в Крыму находится на личном контроле министра Сергея Кравцова.
При этом в Севастополе летний отдых детей продолжается в штатном режиме — работают пришкольные и загородные лагеря.
Ранее Life.ru писал, что телеканал RT завершил турне по детским центрам «Смены», «Орлёнка» и «Артека», представив сборник фронтовой поэзии «ПоэZия русской зимы» около тысячи ребят, а авторы встретились со школьниками в рамках патриотического воспитания. Сборник уже включён в программу внеклассного чтения для старшеклассников.
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