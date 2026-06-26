Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦЗ «Машук» примет детскую смену одноименного всероссийского форума

Замгендиректора Центра Екатерина Егошина отметила, что дети оценивают идеи педагогов.

ПЯТИГОРСК, 26 июня./ТАСС/. Детская смена всероссийского форума «Машук» пройдет во всероссийском Центре знаний «Машук». Об этом сообщила замгендиректора Центра Екатерина Егошина на пресс-конференции, посвященной образовательной программе «Воспитание начинается с меня» в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

«В августе проходит всероссийский форум “Машук”. И, конечно же, Центр знаний работает в тесной связке с этим форумом. В то время как на форуме работают педагоги со всей страны, в Центр знаний приезжают детские смены. И происходит “опыление” взаимное, потому что педагоги приходят к нам, тестируют какие-то инструменты, которые они разработали в рамках форума с нашими участниками, а дети поднимаются на форум, дают оценку тем идеям, которые озвучивают педагоги», — сказала Егошина.

Образовательное мероприятие «Воспитание начинается с меня» пройдет в Пятигорске в Центре знаний «Машук» и объединит порядка 200 специалистов в области воспитания из 69 регионов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше