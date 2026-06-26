ЦЗ «Машук» примет детскую смену одноименного всероссийского форума

ПЯТИГОРСК, 26 июня./ТАСС/. Детская смена всероссийского форума «Машук» пройдет во всероссийском Центре знаний «Машук». Об этом сообщила замгендиректора Центра Екатерина Егошина на пресс-конференции, посвященной образовательной программе «Воспитание начинается с меня» в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
«В августе проходит всероссийский форум “Машук”. И, конечно же, Центр знаний работает в тесной связке с этим форумом. В то время как на форуме работают педагоги со всей страны, в Центр знаний приезжают детские смены. И происходит “опыление” взаимное, потому что педагоги приходят к нам, тестируют какие-то инструменты, которые они разработали в рамках форума с нашими участниками, а дети поднимаются на форум, дают оценку тем идеям, которые озвучивают педагоги», — сказала Егошина.
Образовательное мероприятие «Воспитание начинается с меня» пройдет в Пятигорске в Центре знаний «Машук» и объединит порядка 200 специалистов в области воспитания из 69 регионов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.