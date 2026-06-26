ЦЗ «Машук» примет детскую смену одноименного всероссийского форума

«В августе проходит всероссийский форум “Машук”. И, конечно же, Центр знаний работает в тесной связке с этим форумом. В то время как на форуме работают педагоги со всей страны, в Центр знаний приезжают детские смены. И происходит “опыление” взаимное, потому что педагоги приходят к нам, тестируют какие-то инструменты, которые они разработали в рамках форума с нашими участниками, а дети поднимаются на форум, дают оценку тем идеям, которые озвучивают педагоги», — сказала Егошина.