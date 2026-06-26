Небольшое потепление до +21 градуса придет в Нижний Новгород в выходные

Небольшое потепление ожидает жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные, 27 и 28 июня. Как сообщает сервис Яндекс. Погода, температурные показатели в областном центре начнут постепенно расти после прохладной рабочей недели.
В субботу, 27 июня, в городе установится малооблачная погода без осадков. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +19 градусов, а ночью опустятся до +12 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с. Это станет продолжением ситуации с геомагнитными возмущениями: в течение дня метеозависимым нижегородцам придется справляться со слабой магнитной бурей силой в 4 балла.
В воскресенье, 28 июня, характер погоды изменится — небо над Нижним Новгородом станет пасмурным, но при этом в регион придет дополнительное тепло. Воздух днем и вечером прогреется до +21 градуса, а в ночное время термометры покажут около +15 градусов. Уровень геомагнитной активности в последний день недели по-прежнему задержится на отметке в 4 балла.
Ранее сообщалось, что геомагнитная буря накрыла Нижний Новгород 26 июня.