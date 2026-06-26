Небольшое потепление до +21 градуса придет в Нижний Новгород в выходные

В воскресенье, 28 июня, характер погоды изменится — небо над Нижним Новгородом станет пасмурным, но при этом в регион придет дополнительное тепло. Воздух днем и вечером прогреется до +21 градуса, а в ночное время термометры покажут около +15 градусов. Уровень геомагнитной активности в последний день недели по-прежнему задержится на отметке в 4 балла.