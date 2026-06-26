Запретят парковки и перекроют улицы: Калининград на три дня откажется от транспорта

3 июля в пятницу с 16 до 22 часов, 4 и 5 июля с 13:00 до 23:00 движение закроют по Солнечному бульвару от дома № 25 до дома № 27. Одностороннее движение в эти дни будет организовано по Парадной набережной от Триумфальной аллеи до дома № 27 к. 2 по Солнечному бульвару и по внутриквартальному проезду от № 27 к. 2 по Солнечному бульвару до аллеи Чемпионов.