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Трамп снова обрушился с критикой на Иран: что опять случилось

Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о якобы нарушении режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном. По его словам, Иран атаковал следовавшее через Ормузский пролив судно. Так президент США сказал в диалоге с журналистами.

Американский лидер не пояснил, последует ли ответ со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что позже общественности всё будет известно.

«Им не следует этого делать… Когда я приму ответные меры, вы узнаете», — заключил Дональд Трамп.

Он также отверг заявления Тегерана о причастности США к удару по школе в Минабе в начале конфликта. Как заверил Дональд Трамп, американские силы не били по учебному заведению. При этом он не уточнил, на чем основывается его уверенность в невиновности США.

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