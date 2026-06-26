Когда и как отмечают День молодежи в России в 2026 году и как поздравить с праздником

В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи — праздник тех, кто строит планы, воплощает идеи и не боится перемен. Этот день объединяет старшеклассников, студентов и тех, кто уже давно вступил во взрослую жизнь — ведь молодежью в России официально считаются все, кому от 14 до 35 лет. Так что поздравить точно будет кого. Открытки по случаю праздника и короткие текстовые поздравления — в материале «Газеты.Ru».