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Бабушка отравила дочь и четверых внуков в Нью-Йорке

В штате Нью-Йорк полиция расследует обстоятельства отравления пяти членов одной семьи, которых нашли мертвыми в многоквартирном доме. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает ABC News.

В штате Нью-Йорк полиция расследует обстоятельства отравления пяти членов одной семьи, которых нашли мертвыми в многоквартирном доме. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает ABC News.

Тела 64-летней Эми Стедман, ее 44-летней дочери Сары Майерс и четырех детей в возрасте от 10 до 13 лет обнаружили во вторник после того, как соседи сообщили, что не видели семью несколько дней.

— Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти (своих близких — прим. «ВМ»), — заявил глава полиции города Меканиквилл Уильям Рэббит.

По его словам, речь идет о преднамеренном отравлении: в квартире нашли множество рецептурных и безрецептурных лекарств. Токсикологические анализы продолжаются. Отец детей проживает в штате Юта и отрицает причастность к преступлению, говорится в сообщении.

Ранее в бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Судмедэксперты обнаружили в остатках пирога тербуфос — токсичное вещество, используемое в производстве пестицидов и агрохимикатов.