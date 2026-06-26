Бабушка отравила дочь и четверых внуков в Нью-Йорке

В штате Нью-Йорк полиция расследует обстоятельства отравления пяти членов одной семьи, которых нашли мертвыми в многоквартирном доме. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает ABC News.
Тела 64-летней Эми Стедман, ее 44-летней дочери Сары Майерс и четырех детей в возрасте от 10 до 13 лет обнаружили во вторник после того, как соседи сообщили, что не видели семью несколько дней.
— Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти (своих близких — прим. «ВМ»), — заявил глава полиции города Меканиквилл Уильям Рэббит.
По его словам, речь идет о преднамеренном отравлении: в квартире нашли множество рецептурных и безрецептурных лекарств. Токсикологические анализы продолжаются. Отец детей проживает в штате Юта и отрицает причастность к преступлению, говорится в сообщении.
Ранее в бразильском городе Сан-Паулу 52-летняя Ана Мария де Жезус и ее 21-летняя дочь Лариса де Жезус Кастильо скончались, попробовав торт, который им принес муж племянницы. Судмедэксперты обнаружили в остатках пирога тербуфос — токсичное вещество, используемое в производстве пестицидов и агрохимикатов.