Дембеле первым после россиянина Саленко забил три гола в первом тайме матча ЧМ

Историческое достижение француз повторил в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Норвегии, забив три мяча до перерыва на 7-й, 20-й и 32-й минутах. По данным Opta, это самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три мяча Чехословакии к 24-й минуте.