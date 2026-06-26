Дембеле первым после россиянина Саленко забил три гола в первом тайме матча ЧМ

Историческое достижение француз повторил в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Норвегии, забив три мяча до перерыва на 7-й, 20-й и 32-й минутах. По данным Opta, это самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три мяча Чехословакии к 24-й минуте.
Последним подобное удавалось Саленко на чемпионате мира 1994 года в матче против Камеруна. Тогда российский форвард отличился пять раз, трижды поразив ворота соперника уже в первом тайме. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:1.
Ранее на чемпионате мира по футболу 2026 года определились 19 из 32 сборных, вышедших в стадию 1/16 финала. Также сформировались первые пары 1/16 финала турнира. Сборная США встретится с Боснией и Герцеговиной, Бразилия сыграет против Японии, а Нидерланды проведут матч с Марокко.
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