Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дембеле первым после россиянина Саленко забил три гола в первом тайме матча ЧМ

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал первым футболистом после россиянина Олега Саленко, которому удалось оформить хет-трик в первом тайме матча чемпионата мира.

Историческое достижение француз повторил в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира против сборной Норвегии, забив три мяча до перерыва на 7-й, 20-й и 32-й минутах. По данным Opta, это самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три мяча Чехословакии к 24-й минуте.

Последним подобное удавалось Саленко на чемпионате мира 1994 года в матче против Камеруна. Тогда российский форвард отличился пять раз, трижды поразив ворота соперника уже в первом тайме. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 6:1.

Ранее на чемпионате мира по футболу 2026 года определились 19 из 32 сборных, вышедших в стадию 1/16 финала. Также сформировались первые пары 1/16 финала турнира. Сборная США встретится с Боснией и Герцеговиной, Бразилия сыграет против Японии, а Нидерланды проведут матч с Марокко.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше