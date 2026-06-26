Костин выразил соболезнования из-за смерти Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Единая лига ВТБ под руководством ее почетного президента и бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова превратилась в главный клубный баскетбольный турнир страны, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
О смерти Иванова в возрасте 73 лет стало известно 26 июня.
«От имени правления, коллектива Банка ВТБ и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Борисовича Иванова в связи с его кончиной. Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ, которая под его руководством превратилась в главный клубный баскетбольный турнир страны», — отметил Костин, слова которого передаются в сообщении пресс-службы ВТБ.
По его словам, ушел из жизни человек, занимавший ответственные государственные посты, чьи опыт и преданность делу снискали ему искреннее уважение коллег. Как отметил Костин, банк ВТБ знал Иванова и сотрудничал с ним на протяжении многих лет, «со времен, когда он возглавлял Министерство обороны, был заместителем председателя правительства, руководил администрацией президента».
Костин также добавил, что Иванов многие годы возглавлял попечительский совет Высшей школы менеджмента СПбГУ, с которой ВТБ связывают давние отношения стратегического партнерства и сотрудничества. «Во многом благодаря Сергею Борисовичу она стала признанным центром бизнес-образования в России и в мире. На посту представителя президента по вопросам экологии он курировал программу по защите дальневосточного леопарда, которая стала нашим общим делом», — добавил он.
Как отметил Костин, Иванова отличала открытость, доброжелательность, большая внутренняя культура и интеллигентность. «Его уход из жизни — тяжелая потеря для всех нас», — завершил он.
О Сергее Иванове.
Иванов являлся выпускником Краснознаменного института КГБ СССР, работал сотрудником управления КГБ ССР по Ленинградской области, в системе которого в то время служил Владимир Путин. С 1981 по 1991 год служил в системе Первого главного управления, затем до 1998 года продолжал работу в Службе внешней разведки РФ. С августа 1998 по ноябрь 1999 был заместителем директора ФСБ, работая под руководством Путина.
В ноябре 1995 года был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ, а в марте 2001 года возглавил Министерство обороны РФ, на этой должности он проработал до марта 2007 года. С февраля 2007 года по май 2008 занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ, с мая 2008 года по декабрь 2011 был заместителем председателя правительства РФ, курируя вопросы промышленности, транспорта и связи.
С декабря 2011 по август 2016 года руководил Администрацией президента РФ, позднее был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Входил в наблюдательный совет Ростеха и Российского фонда прямых инвестиций, был председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества.
В 2008 году Иванов стал одним из инициаторов создания Единой лиги ВТБ, возглавлял организацию до 2014 года, а затем занял пост почетного президента. В 2024 году Иванов был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ как один из основателей и многолетних руководителей турнира.