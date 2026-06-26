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Все дети покинули лагерь «Артек» в Крыму

Минпросвещения уведомило о завершении выезда детей из лагеря «Артек».

Источник: Комсомольская правда

Лагеря в Крыму приостановили оздоровительную кампанию. Вывоз детей из «Артека» завершен. Отдыхающие были направлены домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Такой информацией поделились в пресс-службе Минпросвещения России.

Сообщается, что вывоз осуществлялся в организованном режиме. Ситуация с оздоровительной кампанией в республике находится на личном контроле министра просвещения, сказано в материале.

«Завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра “Артек” в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании», — говорится в сообщении Минпросвещения.

В Крыму и Севастополе с 26 июня действует режим ЧС. Решение принято на фоне ситуации с электроснабжением, поставками бензина и атаками со стороны ВСУ. По данным властей, режим вводится с целью упорядочивания финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений.

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