Группа «Ленинград» впервые с 2022 года дала концерт в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал сольный концерт в Москве на «Лукойл-Арене» впервые с 2022 года, передает корреспондент ТАСС. Артист отметил, что на концертах для него самым важным является энергия зала.
«Для меня ничего не важно, кроме энергии зала», — поделился артист в беседе с ТАСС, отметив, что при подготовке шоу игнорирует современные музыкальные тренды. Шнуров добавил, что за годы существования группы «страна изменилась, а люди — нет».
Концерт группы прошел с аншлагом. Помимо старых хитов Шнурова, зрители также услышали новые композиции группы, в том числе из последнего альбома. Во время исполнения многих песен зрители вставали со своих мест, танцевали и скандировали имя исполнителя, а во время исполнения одной из песен артист позвал на сцену пять поклонников и спел вместе с ними.
Женские партии исполнили бэк-вокалистки группы Флорида Чантурия и Аурика Мгои. По ходу концерта Шнуров активно взаимодействовал со зрителями: учил фанатов пению и танцевальным па, спускался к фан-зоне и проводил различные интерактивны. В завершение программы он признался, что ему понравилось выступать перед московской публикой и пообещал скоро увидеться с ней вновь, после чего вместе с командой поклонился залу. «Если кому-то не хватило, встречаемся через 5 минут», — сказал артист и, сдержав слово, выступил на бис.
В рамках тура артист уже выступил в Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. В 2026 году «Ленинград» выступит еще в 12 российских городах, среди которых Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.