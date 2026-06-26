Группа «Ленинград» впервые с 2022 года дала концерт в Москве

Женские партии исполнили бэк-вокалистки группы Флорида Чантурия и Аурика Мгои. По ходу концерта Шнуров активно взаимодействовал со зрителями: учил фанатов пению и танцевальным па, спускался к фан-зоне и проводил различные интерактивны. В завершение программы он признался, что ему понравилось выступать перед московской публикой и пообещал скоро увидеться с ней вновь, после чего вместе с командой поклонился залу. «Если кому-то не хватило, встречаемся через 5 минут», — сказал артист и, сдержав слово, выступил на бис.