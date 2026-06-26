Машков назвал поручение Путина об авторском праве защитой национальных интересов

«Я благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за такое пристальное внимание к культуре и к проблеме авторского права. Поручение правительству России и Министерству юстиции рассмотреть вопрос предоставления права на использование произведений великих российских авторов в случае необоснованного отказа наследников — очень важное решение. И мы говорим сейчас не только о возможности познакомиться с этими произведениями самому широкому кругу зрителей. Мы говорим о сохранении культурного наследия нашей страны. Поэтому это решение, бесспорно, направлено на защиту национальных интересов», — сказал Машков.