Машков назвал поручение Путина об авторском праве защитой национальных интересов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков назвал поручение президента Владимира Путина о пересмотре правил использования произведений великих российских авторов защитой национальных интересов и сохранением культурного наследия. Своим мнением он поделился в комментарии ТАСС.
«Я благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за такое пристальное внимание к культуре и к проблеме авторского права. Поручение правительству России и Министерству юстиции рассмотреть вопрос предоставления права на использование произведений великих российских авторов в случае необоснованного отказа наследников — очень важное решение. И мы говорим сейчас не только о возможности познакомиться с этими произведениями самому широкому кругу зрителей. Мы говорим о сохранении культурного наследия нашей страны. Поэтому это решение, бесспорно, направлено на защиту национальных интересов», — сказал Машков.
26 марта на сайте Кремля был опубликован перечень поручений главы государства, согласно которому правительству и Минюсту РФ предстоит до 10 декабря рассмотреть вопрос предоставления организациям культуры права использования произведений, созданных выдающимися отечественными авторами без согласия наследников, в случае злоупотребления или необоснованного отказа в их использовании.
Вопрос об ограничении прав наследников, препятствующих постановкам по произведениям классиков, Владимир Машков поднимал 25 марта на заседании Совета при президенте РФ по культуре. Тогда он обратил внимание на то, что покинувшие Россию наследники запрещают театрам ставить спектакли по произведениям авторов и назвал эту ситуацию «геноцидом российской культуры».