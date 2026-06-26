Армия США атаковала иранские объекты в районе Ормузского пролива

Армия США нанесла удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило Центральное командование вооруженных сил США в соцсети X.
Атака совершена в ответ на обстрел коммерческого судна со стороны Ирана, утверждают американские военные. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Сенат Конгресса США во вторник, 23 июня, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить войну против Ирана.
22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
21 июня Иран заявил, что не планирует ведение дальнейших переговоров с Соединенными Штатами в случае, если удары по Ливану не прекратятся, а его территориальная целостность не будет обеспечена.
18 июня американская армия также сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов.
Востоковед Олег Макаренко считает, что между мирным соглашением США и Ирана могут возникнуть некоторые сложности. Одна из причин — позиция Израиля.