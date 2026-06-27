Что можно и нельзя делать в Елисеев день 27 июня, который называют Гречкосей

Православная церковь 27 июня вспоминает святого Елисея. В народе принято отмечать Елисеев день. Но существует еще одно название — Гречкосей. Все дело в том, что и 27 июня продолжали сеять гречиху.
Что нельзя делать 27 июня.
Под запретом лень. В указанную дату не рекомендуется переедать. Считалось, что можно простудиться. А еще нельзя рассказывать чужим людям про свои успехи, так как отвернется удача.
Что можно делать 27 июня.
По традиции, 27 июня сеяли позднюю гречиху. А еще в названный день старались избавиться от крапивы на огороде.
Согласно приметам, солнечная погода указывает на то, что такой она будет и до конца лета. Если 27 июня идет дождь, то погода ухудшится на семь недель.
Кстати, Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.