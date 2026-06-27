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Что можно и нельзя делать в Елисеев день 27 июня, который называют Гречкосей

Собрали приметы и запреты на 27 июня, когда отмечают Елисеев день, или Гречкосей.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 июня вспоминает святого Елисея. В народе принято отмечать Елисеев день. Но существует еще одно название — Гречкосей. Все дело в том, что и 27 июня продолжали сеять гречиху.

Что нельзя делать 27 июня.

Под запретом лень. В указанную дату не рекомендуется переедать. Считалось, что можно простудиться. А еще нельзя рассказывать чужим людям про свои успехи, так как отвернется удача.

Что можно делать 27 июня.

По традиции, 27 июня сеяли позднюю гречиху. А еще в названный день старались избавиться от крапивы на огороде.

Согласно приметам, солнечная погода указывает на то, что такой она будет и до конца лета. Если 27 июня идет дождь, то погода ухудшится на семь недель.

Кстати, Белгидромет предупредил белорусов об аномальной жаре до +38 в конце июня.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.