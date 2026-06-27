Лето взяло выходной: дожди и холод накрыли Хабаровский край 27 июня

27 июня Хабаровский край проснулся под густыми облаками, моросью и прохладой. Погода словно решила показать весь свой характер сразу: где-то жители достают зонты, а где-то — почти куртки.
В Хабаровске утро встретило горожан температурой +14 градусов и высокой влажностью. Днём воздух прогреется лишь до +20, временами ожидается небольшой дождь. Лёгкий северный ветер добавит ощущение прохлады, а атмосферное давление постепенно растёт.
Комсомольск-на-Амуре сегодня ещё прохладнее — максимум около +17 градусов. Небольшой дождь будет сопровождать большую часть дня, зато уже в воскресенье город получит настоящее летнее потепление до +23.
На побережье в Советской Гавани июнь продолжает вести себя по-морскому: всего +13 градусов днём, туманная видимость и небольшой дождь. Здесь лето пока напоминает затянувшуюся весну.
В Николаевске-на-Амуре обойдётся без существенных осадков, однако теплом погода не порадует — воздух прогреется только до +12 градусов. При этом синоптики сохраняют предупреждение о среднем уровне паводковой опасности.
Настоящая грозовая линия проходит по югу края. В Бикине и Вяземском ожидаются ливни и грозы, местами уже фиксируются удары молний в радиусе нескольких километров. Несмотря на это, днём воздух прогреется до +22 и +19 градусов соответственно.
Совсем иной мир — северное побережье. В Чумикане утром всего +2 градуса, а днём столбики термометров поднимутся лишь до +8. Даже растущая Луна над Охотским морем пока не способна убедить местную погоду, что календарь давно показывает лето.
Зато в Чегдомыне синоптическая картина выглядит оптимистичнее: облака постепенно рассеются, и воздух прогреется до +22 градусов. Выходные здесь обещают стать по-настоящему тёплыми.
Практически по всему краю действуют предупреждения о среднем уровне паводковой опасности. Жителям рекомендуется внимательно следить за изменением обстановки, особенно вблизи рек и низменных территорий.
Июнь в Хабаровском крае в очередной раз напоминает старую дальневосточную истину: если утром вы вышли в плаще, а вечером понадобились солнечные очки, значит, день прошёл совершенно нормально.