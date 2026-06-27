Сборная Франции обыграла норвежцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 4:1 обыграла команду Норвегии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США).
В составе победителей голы забили Усман Дембеле (7, 20 и 32-я минуты) и Дезире Дуэ (90+4). У норвежцев отличился Тело Осгор (21). На 50-й минуте голкипер французов Майк Меньян отразил 11-метровый удар, который исполнял норвежец Йёрген Ларсен.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не смог присутствовать на игре, ранее ТАСС сообщал, что специалист отправился на родину из-за смерти матери. Французской сборной руководил помощник Дешама Ги Стефан. Перед началом матча была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.
Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте группы I с 9 очками. Норвежцы заняли второе место, команда набрала 6 очков. Соперник сборной Франции по 1/16 финала станет известен позднее. Норвежцы на первом этапе плей-офф сыграют с командой Кот-д’Ивуара, встреча пройдет 30 июня в Арлингтоне (штат Техас, США).