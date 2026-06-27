Сборная Франции обыграла норвежцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не смог присутствовать на игре, ранее ТАСС сообщал, что специалист отправился на родину из-за смерти матери. Французской сборной руководил помощник Дешама Ги Стефан. Перед началом матча была объявлена минута молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.