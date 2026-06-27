Сборная Норвегии сыграет с ивуарийцами в 1/16 финала ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Норвегии сыграет с командой Кот-д’Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Норвежцы со счетом 1:4 уступили команде Франции в заключительном, третьем туре группового этапа. Норвежская сборная заняла второе место с 6 очками. Ивуарийцы также завершили групповой этап на второй строчке, набрав 6 очков. Встреча пройдет 30 июня в Арлингтоне (США, штат Техас).
Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы одержали одну победу и дважды сыграли вничью на групповом этапе, в ⅛ финала они уступили команде Италии (0:1). Сборная Кот-д’Ивуара сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые в истории.