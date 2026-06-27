Сборная Норвегии сыграет с ивуарийцами в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы одержали одну победу и дважды сыграли вничью на групповом этапе, в ⅛ финала они уступили команде Италии (0:1). Сборная Кот-д’Ивуара сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые в истории.