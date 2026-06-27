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Сборная Норвегии сыграет с ивуарийцами в 1/16 финала ЧМ по футболу

Норвежцы заняли второе место в группе, уступив французам.

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Сборная Норвегии сыграет с командой Кот-д’Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Норвежцы со счетом 1:4 уступили команде Франции в заключительном, третьем туре группового этапа. Норвежская сборная заняла второе место с 6 очками. Ивуарийцы также завершили групповой этап на второй строчке, набрав 6 очков. Встреча пройдет 30 июня в Арлингтоне (США, штат Техас).

Сборная Норвегии впервые с 1998 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Тогда норвежцы одержали одну победу и дважды сыграли вничью на групповом этапе, в ⅛ финала они уступили команде Италии (0:1). Сборная Кот-д’Ивуара сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые в истории.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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