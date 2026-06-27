Что нужно и нельзя делать День памяти пророка Елисея 7 июня 2026 года

Бездельничать и долго спать. Лень в этот день — тяжкий грех. Считалось, что если долго лежать в постели или уклоняться от дел, можно «проспать» свою удачу и весь год провести в нищете и унынии. День должен быть посвящен труду, пусть даже домашнему. Почему у меня ничего не получаетсяПредаваться чревоугодию и пить алкоголь. На Елисея строго запрещены излишества в еде и спиртное. В старину говорили, что объедание приведет к тяжелым болезням, а выпивка — к необдуманным поступкам, за которые можно поплатиться свободой (оказаться «за решеткой»).Стричь волосы и ногти. Волосы и ногти на Руси символизировали жизненную силу и здоровье. Считалось, что, обрезая их 27 июня, вы «укорачиваете» свою жизнь, а новые локоны будут расти плохо и редко. Надевать красную одежду. Красный цвет ассоциировался с гневом и излишней страстью. Девушкам этот наряд сулил одиночество (распугает всех женихов), а семейным людям — скандалы и вражду. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинСсориться, ругаться и сквернословить. В этот день матерная брань считалась не просто дурным тоном, а «открытой дверью» для нечистой силы. Словесные перепалки притягивают бесов, отвадить которых от дома будет крайне сложно. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуРвать полевые цветы (особенно лютики). По поверьям, срывая дикорастущие цветы, вы накликаете на свой дом ссоры и разлад. Тот, кто ослушается, может сильно занедужить. Давать в долг крупу или муку. Если в этот день соседка попросит у вас эти продукты, придется отказать. Считалось, что вместе с крупой вы отдаете из дома достаток и обрекаете себя на голод. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНачинать сев в дождливую погоду. Если 27 июня идет дождь, с посевом гречихи стоит повременить. Наши предки верили, что засеянная в сырость гречка не взойдет, и осенью урожая не будет.