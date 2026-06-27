Что нужно и нельзя делать День памяти пророка Елисея 7 июня 2026 года

27 июня в народном календаре — это день с особой энергетикой. В православной традиции верующие вспоминают ветхозаветного пророка Елисея, ученика Илии, известного своими чудесами и покровительством земледельцам. На Руси эту дату прозвали Елисеем Гречкосеем, так как именно к концу июня крестьяне начинали сеять гречиху, веря, что святому угоднику важно угадать погоду и задобрить природу.
Чтобы этот день принес удачу, а не беды, наши предки строго соблюдали ряд правил.
Чего категорически нельзя делать 27 июня 2026 года.
Бездельничать и долго спать. Лень в этот день — тяжкий грех. Считалось, что если долго лежать в постели или уклоняться от дел, можно «проспать» свою удачу и весь год провести в нищете и унынии. День должен быть посвящен труду, пусть даже домашнему. Почему у меня ничего не получаетсяПредаваться чревоугодию и пить алкоголь. На Елисея строго запрещены излишества в еде и спиртное. В старину говорили, что объедание приведет к тяжелым болезням, а выпивка — к необдуманным поступкам, за которые можно поплатиться свободой (оказаться «за решеткой»).Стричь волосы и ногти. Волосы и ногти на Руси символизировали жизненную силу и здоровье. Считалось, что, обрезая их 27 июня, вы «укорачиваете» свою жизнь, а новые локоны будут расти плохо и редко. Надевать красную одежду. Красный цвет ассоциировался с гневом и излишней страстью. Девушкам этот наряд сулил одиночество (распугает всех женихов), а семейным людям — скандалы и вражду. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинСсориться, ругаться и сквернословить. В этот день матерная брань считалась не просто дурным тоном, а «открытой дверью» для нечистой силы. Словесные перепалки притягивают бесов, отвадить которых от дома будет крайне сложно. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуРвать полевые цветы (особенно лютики). По поверьям, срывая дикорастущие цветы, вы накликаете на свой дом ссоры и разлад. Тот, кто ослушается, может сильно занедужить. Давать в долг крупу или муку. Если в этот день соседка попросит у вас эти продукты, придется отказать. Считалось, что вместе с крупой вы отдаете из дома достаток и обрекаете себя на голод. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНачинать сев в дождливую погоду. Если 27 июня идет дождь, с посевом гречихи стоит повременить. Наши предки верили, что засеянная в сырость гречка не взойдет, и осенью урожая не будет.
Что можно и нужно делать 27 июня 2026 года.
Заниматься севом гречихи (в ясный день). Это главное дело дня. Считалось, что если успеть засеять поле до праздника или в сам день, гречка уродится на славу. После завершения работ было принято молитвами и обрядами «закликать» дождь для всходов. «Почитать землю» и носить угощения в поле. Наши предки совершали обряд благодарности силам природы. Женщины брали свежеиспеченные пироги и вышитые полотенца, шли в поле и оставляли дары у края пашни. Это обещало богатый урожай и сытую зиму. Ходить в баню. После трудового дня наступало время для очищения души и тела. В парную брали с собой веники и лекарственные травы, чтобы смыть усталость и набраться сил. Мириться с близкими и прощать обиды. Этот день идеально подходит для примирения. Считалось, что ссора, прощенная 27 июня, забывается окончательно и бесповоротно, а старый друг будет рад возобновить общение. Как спасти брак на грани развода: психологи объясняют, как сохранить семьюПомогать нуждающимся и делать добрые дела. Проявляя щедрость и подавая милостыню, вы привлекаете в дом достаток. Чем больше отдадите, тем щедрее вернется. Умываться родниковой или колодезной водой. Утреннее омовение в источнике дарит здоровье на весь год и защищает от болезней.
Погодные приметы на 27 июня 2026 года.
Наши предки внимательно следили за погодой в этот день, чтобы спрогнозировать урожай:
Дождь на Елисея — к хорошему урожаю гречихи (но не для сева в этот день!).Если гремит гром — лето будет засушливым. Двойная радуга после дождя — к удачному году во всех делах. Много мошек и комаров — к богатому урожаю ягод и грибов. Звёздное небо ночью — к сухой и ясной неделе. Ласточки летают низко — к скорому дождю. В лесу теплее, чем в поле — к непогоде.
Сны и именины 27 июня 2026 года.
Сновидения в ночь на 27 июня считались вещими. Говорили: «Сон на Елисея сбудется, как в поле гречка взойдет». Увиденное стоило запомнить, но никому не пересказывать, чтобы не спугнуть удачу.
Именины в этот день празднуют: Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав, Александр, Павел и Николай.
Проведите этот день в труде, гармонии и тишине. Избегайте суеты, ссор и излишеств — и тогда, по вере предков, удача будет сопутствовать вам до конца года.
Ветхозаветный пророк Елисей: жизнь, чудеса и духовное наследие.
В череде ветхозаветных праведников, чьи имена запечатлены в Священном Писании и церковном предании, особое место занимает пророк Елисей. Он является одной из самых ярких и значительных фигур в истории Израильского царства, учеником и преемником великого пророка Илии, человека, который был взят на небо в огненной колеснице. Жизнь Елисея пришлась на бурный и трагический период в истории еврейского народа, время политической нестабильности, духовного упадка и активного противостояния истинной веры языческим культам. Сам Елисей был избран Богом для того, чтобы продолжить дело своего учителя — свидетельствовать о едином Боге, обличать нечестие и творить чудеса, являющие собой силу Божественной благодати.
Пророк Елисей, имя которого в переводе с древнееврейского означает «Бог есть спасение» или «Бог спасает», родился в городе Авел-Мехола, расположенном в уделе колена Рувимова, к востоку от реки Иордан. О его ранних годах жизни известно немного, но даже само его рождение, согласно преданию, было ознаменовано знамением. Существует древнее сказание, что в час появления младенца Елисея на свет в городе Силоне, который являлся одним из религиозных центров Израиля, находилась идольская телица, которую почитали язычники. И в тот самый момент, когда родился будущий пророк, эта телица издала оглушительный рев, который был слышен даже в Иерусалиме. Священники, бывшие при этом, истолковали это знамение как указание на то, что в мир пришел великий пророк, которому суждено сокрушить идолов и искоренить нечестие из среды народа Божия. Это событие словно предвосхитило ту духовную борьбу, которую Елисею предстояло вести на протяжении всей своей жизни. В юности Елисей проявлял кротость, целомудрие и тягу к уединению. Он был сыном зажиточного земледельца, по имени Сафат, и с ранних лет приучался к труду на земле, что привило ему трудолюбие, терпение и близость к природе, которую он впоследствии часто использовал как арену для своих пророческих и чудотворных действий.
Ключевым моментом в жизни Елисея стало его призвание к пророческому служению, которое было осуществлено пророком Илией. Это событие подробно описывается в Четвертой книге Царств. Илия, по велению Божию, отправился на поиски своего преемника и нашел Елисея, когда тот пахал поле двенадцатью парами волов, что свидетельствовало о состоятельности его семьи. Илия подошел к нему и набросил на него свою верхнюю одежду, милоть. Этот жест на Востоке имел глубокий символический смысл: он означал передачу своего пророческого служения, своей власти и своей духовной силы. Елисей, осознав важность момента, не стал колебаться. Он попросил позволения только попрощаться с родителями, после чего заколол волов, сжег земледельческие орудия и сварил мясо для угощения близким, символически уничтожив все, что связывало его с прежней жизнью, и полностью посвятил себя служению Богу. С этого дня Елисей стал верным учеником и слугой Илии, неотлучно следуя за ним до самого дня его вознесения на небо. Он впитывал наставления учителя и готовился принять на себя тяжелый крест пророческого служения.
Самым драматичным эпизодом в отношениях учителя и ученика является момент вознесения пророка Илии. Зная, что час его разлуки с земным миром близок, Илия предложил Елисею остаться, но тот с непоколебимой верностью заявлял, что не оставит его. Илия, испытывая преданность ученика, трижды пытался отослать его, но Елисей, уподобляясь верному оруженосцу, отказывался уйти, произнося одну и ту же фразу: «Жив Господь и жива душа твоя! Не оставлю тебя». Их путь завершился у берегов реки Иордан, которую Илия чудесным образом перешел, ударив по воде своей милотью, вода расступилась, и они перешли посуху. Когда же Илия был восхищен на небо в огненной колеснице с огненными конями, Елисей стал свидетелем этого невероятного события. Падающая с неба милоть Илии стала символом передачи духовного дара. Елисей поднял ее и, вернувшись к Иордану, ударил по воде, воскликнув: «Где Господь, Бог Илии, — Он Сам?». И вода расступилась перед ним, подтверждая, что Дух Илии действительно почил на нем и что отныне он является полноправным преемником и пророком Бога Израилева.
Получив от Илии вдвойне пророческий дар, Елисей начал свое самостоятельное служение, которое было ознаменовано многочисленными чудесами. Эти чудеса были не просто проявлением сверхъестественной силы, а наглядными проповедями о милости Божией, о вере и о необходимости покаяния. Одним из первых чудес, совершенных Елисеем, стало очищение воды в Иерихоне. Жители города пожаловались ему на то, что вода там негодна для питья и делает землю бесплодной. Елисей велел принести новый глиняный сосуд, наполнить его солью и высыпать соль в источник воды. После этого он провозгласил, что вода исцеляется и отныне не будет приносить ни смерти, ни бесплодия. Это чудо имело глубокий символический смысл: соль в Ветхом Завете означала завет и очищение, а исцеление водного источника предвосхищало духовное исцеление всего народа.
Другим важным эпизодом является история о бедной вдове, которой Елисей помог избавиться от долгов. У женщины не было ничего, кроме небольшого сосуда с елеем, и кредиторы требовали забрать ее детей в рабство. Елисей повелел ей собрать у соседей пустые сосуды и, затворившись в доме, начать переливать имеющийся у нее елей в эти сосуды. По вере женщины, масло чудесным образом лилось до тех пор, пока не наполнило все принесенные сосуды. После этого Елисей сказал ей продать елей, заплатить долг и жить на оставшиеся деньги. Это чудо, помимо очевидной помощи в конкретной жизненной ситуации, продемонстрировало принцип действия Божественной благодати: она не знает границ и умножается для тех, кто имеет искреннюю веру.
Елисей прославился и своей заботой о простых людях, особенно о тех, кто стремился к духовному познанию. Известен случай, когда он накормил сто человек «из ничего». В то время в земле Израильской был голод, и один человек принес пророку первые плоды урожая — двадцать ячменных хлебов и несколько сырых зерен в мешке. Елисей велел отдать это людям, чтобы они поели. Его слуга, который считал, что этого не хватит даже для малой группы, усомнился. Однако пророк настоял на своем, сказав: «Так говорит Господь: насытятся, и останется». Слуга раздал хлеб, и произошло чудо: все сто человек насытились, да еще и остатки остались, в точном соответствии со словом Господним. Этот эпизод стал своеобразным предвестником евангельских чудес насыщения множества народа малым количеством хлебов, совершенные Иисусом Христом.
Самым известным чудом исцеления, совершенным пророком Елисеем, является исцеление сирийского военачальника Неемана от проказы. Нееман был храбрым и уважаемым полководцем, но страдал страшной болезнью, которая в те времена считалась неизлечимой и позорной. Случайно он узнал от пленной израильтянки, что в Самарии живет пророк, способный исцелить его. Получив разрешение от своего царя и письмо к царю Израильскому, Нееман отправился к Елисею, взяв с собой огромные дары — десять талантов серебра, шесть тысяч золотых и десять смен дорогих одежд. Однако Елисей даже не вышел к нему, а послал слугу передать простые слова: «Пойди, омойся в Иордане семь раз, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист».
Этот приказ привел Неемана в ярость. Он ожидал сложного обряда и публичного почитания, а вместо этого получил указание искупаться в мутных водах невзрачной реки, в то время как в его родной Сирии были более чистые реки. Гордость взыграла в нем, и он уже собирался уйти, но его слуги благоразумно уговорили полководца послушаться пророка. Нееман смирил свою гордыню, окунулся в Иордан семь раз, и его тело очистилось, став как у младенца. Пораженный этим чудом, Нееман возвратился к Елисею со всей своей свитой, прославляя Бога Израилева и признавая, что нет Бога на всей земле, кроме как в Израиле. Он просил у Елисея разрешения взять с собой земли для построения жертвенника Богу, но, что очень важно, Елисей отказался принять от него дары. Этим поступком пророк показал, что исцеление — это дар Божий, который нельзя купить за деньги, и что вера не должна быть меркантильной.
Однако Елисей был не только милостивым чудотворцем, но и грозным обличителем нечестия. Известен трагический случай, произошедший с отроками из Вефиля. Когда Елисей шел в этот город, где сильно было развито идолопоклонство, из города выбежали малые дети и стали насмехаться над ним, крича: «Иди, плешивый! Иди, плешивый!». Они глумились над пророком, оскорбляя его внешний вид и, вероятно, намекая на вознесение Илии, требуя, чтобы Елисей повторил это чудо. Елисей обернулся и проклял их именем Господним. И из леса вышли две медведицы и растерзали сорок два отрока. Этот суровый эпизод всегда вызывал споры, но в контексте ветхозаветной истории он понимается не как жестокость пророка, а как проявление строгого Божественного суда над святотатством и глумлением над пророком Божиим. Дети были не просто шалунами, они были орудием нечестия, воспитанного в среде, которая утратила страх Божий.
Пророк Елисей играл огромную роль не только как духовный лидер, но и как политический деятель, влиявший на судьбы государства. Он активно вмешивался в дела царства, поддерживая или обличая царей. Он предсказал победу израильтян над моавитянами, когда на помощь им пришли воды из Едома. Он помогал израильским царям в военных походах, предсказывая передвижения вражеских войск, чем приводил в ярость сирийского царя. Именно Елисей предсказал конец голода в осажденной Самарии, когда сирийские войска в панике бежали, и жители смогли разграбить их лагерь. Это пророчество сбылось, несмотря на неверие царского сановника, который был растоптан народом в воротах города.
Даже после своей смерти Елисей продолжал творить чудеса, что является уникальным случаем в ветхозаветной истории. Священное Писание повествует о том, что через год после кончины пророка, случилось так, что хоронили одного умершего. Увидев приближающуюся шайку моавитян, погребальная процессия в страхе бросила тело в ближайшую гробницу, которая оказалась пещерой, где были погребены кости Елисея. Как только мертвец коснулся костей пророка, он мгновенно ожил и встал на ноги. Это чудо окончательно утвердило авторитет Елисея как величайшего из пророков, показав, что даже после ухода из земной жизни благодать Божия, почивавшая на нем, сохраняет свою силу. Согласно преданию, пророк Елисей прожил долгую жизнь, которая продолжалась более девяноста лет. Он скончался в Самарии, оставив после себя огромное духовное наследие.
Спустя столетия после его смерти, память о пророке Елисее жила среди народа. Его почитают в иудаизме, христианстве и исламе, где он известен как пророк Аль-Яса. Он является символом стойкости веры, чистоты духовной жизни и великой силы Божественной благодати, которая действует через человека, полностью посвятившего себя служению Творцу. Его жизнь — это пример того, как истинная вера способна победить гордыню, исцелить болезни и дать надежду даже в самые мрачные времена истории. В память о нем установлен церковный праздник, который отмечается 27 июня (по новому стилю), известный в народе как Елисей Гречкосей, и в этот день верующие обращаются к нему с молитвами о даровании сил, мудрости и покровительства в трудах. Наследие пророка Елисея, зафиксированное на страницах Библии, продолжает вдохновлять верующих и служить напоминанием о том, что пути Господни неисповедимы, а чудеса всегда являются следствием веры и послушания.
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