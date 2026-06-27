Катар оплатил болельщикам поездку на чемпионат мира

Футбольная ассоциация Катара полностью оплатила своим болельщикам посещение матчей национальной сборной на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает The Telegraph, около тысячи фанатов получили оплаченные перелёты, проживание в отелях рядом со стадионами и билеты на игры. Для создания единого визуального образа болельщикам также выдали атрибутику — футболки, кепки и очки в цветах сборной, чтобы обеспечить яркую поддержку на трибунах.
Ещё 500 человек бесплатно получили билеты на заключительный матч группового этапа, стоимость которых начиналась от 350 долларов. Несмотря на активную поддержку, сборная Катара заняла четвёртое место в группе с Канадой, Швейцарией и Боснией и Герцеговиной, не сумев выйти в плей‑офф.
The Telegraph отмечает, что подобная программа поддержки фанатов стала частью долгосрочной стратегии Катара по укреплению имиджа национальной сборной и повышению её узнаваемости на международной арене. После домашнего ЧМ‑2022 интерес к катарскому футболу заметно вырос, и власти стремятся закрепить этот эффект, формируя активное фан‑сообщество и демонстрируя готовность инвестировать в развитие спортивной культуры.
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