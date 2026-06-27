Больше 50 тысяч волгоградских детей отдохнули за июнь в разных лагерях

По данным комитета образования, пришкольные лагеря посещали около 41,5 тысяч учеников, а в загородных лагерях отдохнули почти 10 тысяч детей. К старту готовятся вторые и третьи смены. Продолжается и участие детей в профильных сменах. Так, в городском центре «Орленок» завершается театральная смена «Артиленд — 2026», а в «Авангарде» продолжаются военно-спортивные смены «Время юных героев» центра «ВОИН», участниками которых стали юные патриоты не только из районов Волгоградской области, но и из других регионов. Они изучают снайперское дело и огневую подготовку, тактическую медицину и беспилотные технологии.