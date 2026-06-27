Отредактируй это: в чем уникальность таланта Джей Джей Абрамса

Формально «Восход» — не провал. И всё же его сборы были в два раза ниже, чем у «Возрождения силы». А главное — обнажилось то, что Голливуд долгое время словно отказывался признавать. Именно то, о чем мы говорили в самом начале: что Абрамс — редактор, а не автор. У новой трилогии «Звездных войн» была идеальная форма, но не было содержания, не было духа, не было философии. Фильм собрал миллиард в мировом прокате, но после этого очень много лет «Дисней» не решался на новые полные метры. Потому что стало понятно: сила пробудилась, но сказать миру она ничего не может. И это ощущение было настолько явственным, что в жизни Абрамса началась — и пока не закончилась — непростая глава.