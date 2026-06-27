Календарь на 27 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры в поселении Авелмаум близ реки Иордан. По легенде, к служению его призвал пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, который живым вознесся на небо. Елисей стал свидетелем того, как Илия взошел на огненную колесницу, после чего подобрал плащ учителя, с которым получил его дар и силу. Елисей пророчествовал следующие 65 лет при шести израильских царях: от Ахаза до Иоаса. Пророк обличал их лицемерие и склонность к идолопоклонству. Ему приписывают многочисленные чудеса: по преданию, Елисей очистил непригодную для питья воду из Иерихонского источника, избавил вдову от голодной смерти тем, что масло в ее сосуде чудесным образом умножалось. Умер провидец в глубокой старости, в возрасте 100 лет в Самарии. По преданию, в IV веке император Юлиан Отступник приказал сжечь мощи святого Елисея, однако верующие спасли останки и перевезли часть из них в Александрию.