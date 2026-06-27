В Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 27 июня на 28 июня. Водно-пиротехническое шоу в 2026 году будет вдохновлено образами русских сказок и посвящено вечным темам дружбы, добра, любви и верности.
Как сообщили в пресс-службе «Пятого канала» каждая мизансцена шоу представит самостоятельный мини-спектакль. Зрителей ждет путешествие по этапам «сказочного» пути — от осознания внутренней свободы и радости юности до столкновения света и тьмы.
«Русские сказки — это язык, который мы все понимаем с детства. Эти образы буквально “зашиты” в нас, и через них можно говорить о самом важном просто, ярко и эмоционально», — сказал главный режиссер-постановщик шоу Михаил Колпахчиев. Визуальное воплощение будет обеспечено современными технологиями, оригинальными декорациями и масштабными пиротехническими эффектами.
Праздник откроется в 20:00 на Дворцовой площади. По традиции открывать и закрывать праздник будут молодежные творческие коллективы и исполнители — жюри отобрало 18 номеров из заявок более трех тысяч участников в возрасте от 16 до 35 лет, также выбраны восемь ведущих, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
В 22:00 состоится церемония официального открытия с участием представителей администрации города, после чего начнется концерт популярных исполнителей. На сцене выступят Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова, Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа Tritia, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» и другие артисты. Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова. В 00:40 в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с последующим появлением брига «Россия» под алыми парусами. После этого на Дворцовой площади продолжится концерт.
В празднике примут участие 66 тысяч выпускников из Петербурга и других городов, а также около 400 иностранных гостей — из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и африканских стран. В том числе в Петербург прибыли школьники из Республики Сербской — по приглашению губернатора города Александра Беглова. Вход на праздник осуществляется только по пригласительным. На площадке будут дежурить 460 волонтеров — они встретят выпускников на входе, проверят билеты, помогут с навигацией и при необходимости окажут помощь маломобильным гостям.
Транспорт и ограничения.
В ночь с 27 на 28 июня петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва. Для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций, за исключением ряда вестибюлей на отдельных станциях. Проход осуществляется по жетонам, банковским картам и проездным билетам. Также организовано ночное движение троллейбусов по маршрутам № 23 и № 46 с интервалом не более 30 минут.
С 25 по 28 июня поэтапно вводились изменения в маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в центре города. На период праздника вводятся ограничения движения транспорта и пешеходов, в том числе по Дворцовому, Троицкому, Благовещенскому, Литейному, Биржевому и Тучкову мостам.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах вступил в силу с 22:00 пятницы и продлится до 11:00 воскресенья. Ограничения не распространяются на заведения общественного питания и магазины беспошлинной торговли.
Погода.
Ночь праздника обещает быть благоприятной: осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха в центре города в середине ночи составит плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов. Днем в субботу воздух прогреется до плюс 25 — плюс 27 градусов.
Праздничная подсветка.
В честь «Алых парусов» Лахта Центр с 22:30 27 июня до 3:30 28 июня включит праздничную подсветку — здания комплекса окрасятся в яркие цвета.
Аренда квартир.
Квартиры в Петербурге на дни проведения «Алых парусов» бронировали в среднем за 39 дней до заезда. Жилье снимали не только выпускники с семьями, но и туристы из других регионов, которые целенаправленно приехали в город ради знаменитого шоу, сообщил ТАСС руководитель по развитию сервисов для арендодателей в Авито Путешествиях Рауль Салахов.
Средняя стоимость аренды квартиры 27 и 28 июня составила 6 тыс. рублей в сутки. Чаще всего гости приезжают втроём и снимают жилье на одну ночь. «К крупным городским событиям петербургские арендодатели также готовят жильё заранее. Более 60% хозяев улучшают свои объекты к периодам повышенного спроса: обновляют текстиль, мебель и технику, делают косметический ремонт, а также предлагают гостям ранний заезд, поздний выезд и рекомендации по ресторанам и достопримечательностям поблизости», — резюмировал Салахов.
О празднике.
Впервые праздник «Алые паруса» был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Идейно он вдохновлен одноименной повестью Александра Грина, а также ее культовой экранизацией 1961 года. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. «Алые паруса» проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Легендарный выпускной «Алые паруса» — визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.