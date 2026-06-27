В Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса»

В празднике примут участие 66 тысяч выпускников из Петербурга и других городов, а также около 400 иностранных гостей — из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и африканских стран. В том числе в Петербург прибыли школьники из Республики Сербской — по приглашению губернатора города Александра Беглова. Вход на праздник осуществляется только по пригласительным. На площадке будут дежурить 460 волонтеров — они встретят выпускников на входе, проверят билеты, помогут с навигацией и при необходимости окажут помощь маломобильным гостям.