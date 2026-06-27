США атаковали цели в Ормузском проливе после нарушения режима прекращения огня Ираном

США атаковали несколько целей, связанных с Ираном, в зоне Ормузского пролива. Об этом информировал журналист портала Axios Барак Равид.
«Как сообщило мне американское должностное лицо, военные США нанесли удары в зоне Ормузского пролива», — написал Равид в социальной сети Х, уточнив, что атакованные цели связаны с Ираном.
Позднее факт ударов подтвердило Центральное командование армии США.
«Двадцать шестого июня силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», — говорится в релизе, который распространило ведомство.
Речь идёт об авиаударах по иранским объектам, где хранятся БПЛА и ракетные боеприпасы, уточнили в CENTСOM. Также были атакованы иранские береговые радары.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы атаковал находящееся в Ормузском проливе коммерческое судно. По словам американского лидера, Иран якобы выпустил не менее четырех дронов-камикадзе по судам, которые проходили через Ормузский пролив.
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