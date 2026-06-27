Reuters: Буркина-Фасо разрывает дипломатические связи с Францией

Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на слова министра коммуникаций Буркина-Фасо Гилберта Уэдраого. Он уточнил, что это связано с тем, что Франция не соблюдает принципы «уважения и невмешательства».
«Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией из-за предполагаемого несоблюдения ею принципов взаимного уважения и невмешательства», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что действия Франции противоречат интересам Буркина-Фасо.
Напомним, в мае французский лидер Эммануэль Макрон эмоционально отреагировал на поведение аудитории во время мероприятия, которое состоялось в Найроби. По данным СМИ, вышел из себя и резко прервал участников саммита «Африка вперёд».