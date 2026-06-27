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В Испании археологи нашли уникальную колесницу возрастом 2500 лет

В Испании археологи раскопали уникальную бронзовую колесницу возрастом 2500 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Испании археологи раскопали уникальную ритуальную колесницу возрастом около 2500 лет, передает El Pais.

По данным издания, находку сделали при раскопках комплекса Касас-дель-Туруньюэло в провинции Бадахос. Переднюю часть бронзовой колесницы украшает речной бог Ахелой, а по бокам расположены грифоны. Снизу композицию поддеривают, вероятно, атланты. По словам исследователей, колесница использовалась для церемоний или ритуалов.

«Подобные экземпляры встречались в Этрурии. Однако они существенно отличаются от находки из Туруньюэло, за исключением самой конструкции: цельная бронзовая платформа на колесах. Хотя в некоторых источниках упоминаются такие вотивные колесницы, мы впервые видим подобный образец воочию», — рассказала археолог Эстер Родригес.

Ранее сообщалось, что археологи нашли сокровища в 1300-летней гробнице элитного воина в Венгрии.

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