В Испании археологи нашли уникальную колесницу возрастом 2500 лет

В Испании археологи раскопали уникальную ритуальную колесницу возрастом около 2500 лет, передает El Pais.
По данным издания, находку сделали при раскопках комплекса Касас-дель-Туруньюэло в провинции Бадахос. Переднюю часть бронзовой колесницы украшает речной бог Ахелой, а по бокам расположены грифоны. Снизу композицию поддеривают, вероятно, атланты. По словам исследователей, колесница использовалась для церемоний или ритуалов.
«Подобные экземпляры встречались в Этрурии. Однако они существенно отличаются от находки из Туруньюэло, за исключением самой конструкции: цельная бронзовая платформа на колесах. Хотя в некоторых источниках упоминаются такие вотивные колесницы, мы впервые видим подобный образец воочию», — рассказала археолог Эстер Родригес.
Ранее сообщалось, что археологи нашли сокровища в 1300-летней гробнице элитного воина в Венгрии.