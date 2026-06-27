Путин поздравил российских выпускников

«Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных, наставников с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школой связана большая часть вашей жизни: важные для вас события, эмоции, переживания, для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней — особый, трогательный момент, воспоминание о котором вы тоже пронесете сквозь годы», — сказал Путин в видеообращении.