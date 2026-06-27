Банки РФ обяжут с 1 июля сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В России с 1 июля вступит в силу требование о родительском контроле за счетами и вкладами несовершеннолетних в банках. Такие поправки внесены в закон «О банках и банковской деятельности».
Так, кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям — родителям, усыновителям и попечителям. Исключение — случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации.
Новые правила призваны обеспечить дополнительную защиту интересов граждан моложе 18 лет и повысить уровень их финансовой безопасности.