Банки РФ обяжут с 1 июля сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов

Так, кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах клиентов в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям — родителям, усыновителям и попечителям. Исключение — случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак либо прошел процедуру эмансипации.