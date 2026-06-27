Киев получит транш финансовой помощи на 4 млрд долларов: кредит одобрен

Британские власти дали гарантии Всемирному банку на выделение Украине кредита на миллиард долларов. Так планируется закрыть неотложные бюджетные потребности страны. Всего Киев получит транш финансовой помощи на 4 миллиарда долларов. Об очередном шаге поддержки заявили в пресс-службе правительства Британии.
Утверждается, что полмиллиарда долларов будет направлено на поддержку проекта Всемирного банка общей стоимостью в 3,35 миллиарда долларов. Лондон объясняет это мерами по привлечению финансирования и инвестиций со стороны частного сектора.
Кроме того, 500 миллионов долларов будут выделены на реализацию программы социальной защиты украинцев общей стоимостью в 880 миллионов долларов. Проект софинансируется Германией и Японией.
Евросоюз 25 июня объявил о выделении Киеву транша в 3,2 миллиарда евро. Средства будут направлены на Украину в рамках финансирования в размере 90 миллиардов на 2026−2027 годы.