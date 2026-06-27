Российским выпускникам присущ ген победителей, заявил Путин

«Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее. Понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», — сказал Путин.