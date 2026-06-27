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Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что им скоро предстоит взять на себя ответственность за Россию — продолжить её историю, творить, созидать.

«Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится, вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства пожелал выпускникам успешно поступить в те учебные заведения, которые они выбрали.

«Самое главное — найти своё настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд», — подчеркнул Путин.

Всероссийский выпускной бал состоится в Государственном Кремлёвском дворце в пятницу, 26 июня.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят меры безопасности в период проведения праздника выпускников «Алые паруса».