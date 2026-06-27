Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

«Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится, вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.