На ВДНХ откроется иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест»

У главного входа в парк появится историческая фотозона «Экипаж», где можно будет сделать снимок в стилизованной карете с декоративной лошадью. На разных площадках фестиваля создадут и другие тематические пространства. Одним из центральных событий фестиваля станет масштабная концертно-театральная программа на летней эстраде парка «Останкино». Гости смогут услышать музыку эпохи в исполнении струнного оркестра, посетить спектакли, лекции об истории усадьбы Останкино и моде начала XIX века.