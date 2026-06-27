На ВДНХ откроется иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Второй иммерсивный фестиваль «Шереметев-фест», приуроченный к 275-летию со дня рождения мецената, покровителя искусств и создателя одного из главных культурных центров своего времени графа Николая Шереметева, пройдет в парке «Останкино» в Москве 27 и 28 июня.
«Гости фестиваля смогут погрузиться в эпоху XVIII — начала XIX века. Тема фестиваля 2026 года — “Великолепная эпоха”. Особое внимание уделят культуре русского бала, дворцовому этикету, традициям светских приемов и народным гуляньям времен графа Николая Шереметева», — сообщается на портале мэра столицы.
На территории парка «Останкино» будет организовано более 15 культурных мероприятий и интерактивных площадок. Жителей и гостей столицы ждут театральные и музыкальные программы, лекции, мастер-классы, исторические реконструкции, иммерсивные экскурсии и выставочные пространства. Профессиональные реконструкторы в костюмах эпохи будут прогуливаться по аллеям парка, разыгрывать сценки из дворянской жизни и вовлекать гостей в события фестиваля.
У главного входа в парк появится историческая фотозона «Экипаж», где можно будет сделать снимок в стилизованной карете с декоративной лошадью. На разных площадках фестиваля создадут и другие тематические пространства. Одним из центральных событий фестиваля станет масштабная концертно-театральная программа на летней эстраде парка «Останкино». Гости смогут услышать музыку эпохи в исполнении струнного оркестра, посетить спектакли, лекции об истории усадьбы Останкино и моде начала XIX века.
Особым событием фестиваля станет спектакль «Расстроенная семья», который впервые представил на современной отечественной сцене Государственный академический Малый театр России в юбилейном, 270-м сезоне.
«Спектакль по пьесе Екатерины II “Расстроенная семья острожками и подозрениями” подготовил режиссер-постановщик и автор сценической версии Андрей Максимов. Гости увидят историю семьи Собриных, в которой гармония оказывается под угрозой из-за интриг и подозрений», — говорится в сообщении.
Центр национальных конных традиций подготовил детскую программу, гости смогут принять участие в заезде на игрушечных лошадках, увидеть выступление миниатюрной европейской лошадки по имени Шелдон Стар. «Ярким событием станет шоу спецэффектов, вдохновленное световыми иллюминациями, которыми славились торжественные приемы Шереметевых», — добавляется в тексте.
В организации фестиваля приняли участие Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Останкино и Кусково», Государственный музей-заповедник Л. Н. Толстого, Центр национальных конных традиций, Государственный академический Малый театр России, проект о русской идентичности «Светлица».