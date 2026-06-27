В Петербурге пройдет общегородской фестиваль в честь Дня молодежи

«Будут проходить встречи и диалоги с героями, участниками СВО. Герои расскажут о тех ценностях, которые они защищают, и о важности служения, защиты нашего Отечества. Помимо этого участники фестиваля смогут посетить выставки о подвигах героев Великой Отечественной войны и СВО, в том числе выставку “Поколение героев 2.0”. У каждого участника будет возможность внести свой вклад в достижение победы — принести гуманитарную помощь, поучаствовать в плетении сетей, в создании сухого душа, либо написать письма для наших бойцов», — рассказал кавалер ордена Мужества, председатель региональной ассоциации ветеранов специальной военной операции «Защитники Родины» Георгий Журавлев.