В Петербурге пройдет общегородской фестиваль в честь Дня молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Общегородской фестиваль в честь Дня молодежи состоится в Петербурге 27 июня. Мероприятие пройдет под девизом «Мечта, гордость, единство», утвержденным Росмолодежью, сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Елена Разумишкина.
«27 июня состоится общегородской фестиваль. Он проходит в единой концепции, которая утверждена Росмолодежью на территории всей России под девизом “Мечта, гордость, единство”. Предусмотрено достаточно много мероприятий. Фестиваль будет проходить на территории парка у стадиона “СКА Арена” и в мультимедийном комплексе “Россия — моя история”. Фестиваль будет работать с 11:00 до 21:00», — рассказала она.
Программа мероприятий включает в себя образовательный блок, творческие мастер-классы, выставки, квизы и спортивные соревнования. Отдельное внимание будет уделено профилактическим мероприятиям: эксперты проведут лекции по кибербезопасности, финансовой грамотности и защите от мошенничества. Значительная часть праздника будет посвящена патриотическому воспитанию, волонтерскому и добровольческому движениям.
«Будут проходить встречи и диалоги с героями, участниками СВО. Герои расскажут о тех ценностях, которые они защищают, и о важности служения, защиты нашего Отечества. Помимо этого участники фестиваля смогут посетить выставки о подвигах героев Великой Отечественной войны и СВО, в том числе выставку “Поколение героев 2.0”. У каждого участника будет возможность внести свой вклад в достижение победы — принести гуманитарную помощь, поучаствовать в плетении сетей, в создании сухого душа, либо написать письма для наших бойцов», — рассказал кавалер ордена Мужества, председатель региональной ассоциации ветеранов специальной военной операции «Защитники Родины» Георгий Журавлев.
Как добавила Разумишкина, центральной площадкой программы станет главная сцена фестиваля «Молодость России». На ней пройдут церемонии награждения и выступления молодежных коллективов, прошедших конкурсный отбор. Также запланирован показ мод от петербургских дизайнеров и выступления диджеев.