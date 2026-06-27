В ФРГ умер советский и таджикский режиссёр Бако Садыков

Советский и таджикский режиссёр и актёр Бако Садыков скончался в Германии на 84‑м году жизни. Об этом сообщает агентство «Азия‑Плюс». Уточняется, что он умер в ночь на 25 июня, причины смерти не раскрываются. Похороны пройдут в Германии, куда Садыков переехал из Узбекистана в 2025 году.
В качестве актёра он снялся в фильмах «Пятеро из Ферганы» и «Адонис XIV», однако наибольшую известность получил как режиссёр — его фильмография насчитывает более 40 картин.
Издание отмечает, что Садыков считался одним из ключевых представителей таджикского кинематографа: его работы неоднократно участвовали в международных фестивалях, а сам режиссёр был известен вниманием к социальным темам и судьбам простых людей, что сделало его фильмы значимой частью культурного наследия региона.
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