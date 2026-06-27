В ФРГ умер советский и таджикский режиссёр Бако Садыков

Советский и таджикский режиссёр и актёр Бако Садыков скончался в Германии на 84‑м году жизни. Об этом сообщает агентство «Азия‑Плюс». Уточняется, что он умер в ночь на 25 июня, причины смерти не раскрываются. Похороны пройдут в Германии, куда Садыков переехал из Узбекистана в 2025 году.