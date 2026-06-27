Франция обыграла Норвегию со счетом 4:1 на ЧМ-2026

Матч проходил в Бостоне на «Джиллетт Стэдиум». Последний групповой матч между Ираком и Сенегалом завершился сегодня со счетом 5:0 в пользу африканской сборной. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.