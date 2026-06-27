Франция обыграла Норвегию со счетом 4:1 на ЧМ-2026

Сборная Франции победила команду Норвегии со счетом 4:1 на чемпионате мира по футболу. Команды боролись за первое место в группе I. Теперь команда Франции занимает первое место в квартете с 9 очками, Норвегия — на втором с шестью, Сенегал имеет три балла, Ирак — ноль.
Нападающий Франции Усман Дембеле оформил хет-трик уже в первом тайме (7', 20', 32'). Под конец игры нападающий Дезире Дуэ забил четвертый гол (90+4'). У Норвегии голом отметился полузащитник Тело Осгор (21'). Также Йорген Ларсен не сумел забить пенальти во втором тайме.
Норвежцы сыграют с командой Кот-д’Ивуара в первом раунде play-off. Соперник сборной Франции по 1/16 финала определится позже.