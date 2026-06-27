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«Вам присущ ген победителей»: Владимир Путин поздравил выпускников с праздником

Владимир Путин поздравил выпускников школ и пожелал им найти призвание.

Источник: Комсомольская правда

В России 27 июня празднуют День молодежи. Для многих школьников это время проведения выпускных. Президент РФ Владимир Путин поздравил старшеклассников с праздником. Он пожелал выпускникам найти свое призвание. Видеообращение президента распространила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что выпускники смогут реализовать свои планы. Он отметил, что молодые люди в будущем будут решать задачи в сферах технологий, науки, управления, культуры и искусства. Президент напомнил, что в душе каждого россиянина «моральная сила» предков и воля народа.

«Уверен, вы сможете реализовать свои планы. У вас все получится, вам присущ ген победителей», — обратился к выпускникам Владимир Путин.

В Петербурге в этот момент проходит генеральная репетиция главного праздника выпускников «Алые паруса». Она продлится до 2:30. Сам праздник состоится в ночь на 28 июня.