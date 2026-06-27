«Вам присущ ген победителей»: Владимир Путин поздравил выпускников с праздником

Российский лидер выразил уверенность, что выпускники смогут реализовать свои планы. Он отметил, что молодые люди в будущем будут решать задачи в сферах технологий, науки, управления, культуры и искусства. Президент напомнил, что в душе каждого россиянина «моральная сила» предков и воля народа.